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В 2015 году в общественном транспорте Минска установят кондиционеры и камеры наблюдения

18 декабря 2014 18:20
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Новости Беларуси. В 2015 году в общественном транспорте Минска установят кондиционеры и камеры наблюдения.

Город планирует закупить 215 автобусов, 60 троллейбусов и 5 пятивагонных составов метро. Дополнительно закупят и 10 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Главное преимущество такого транспорта – снижение вредных выбросов в атмосферу в пять раз по сравнению с автобусами, которые работают на нефтяном топливе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Гапанович, первый заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
В целом мы придерживаемся обновления на 10% в год. Прирост также выражается в омоложении подвижного состава. Сегодня по автобусам средний возраст уже составляет 5,7 лет, по троллейбусам – 6,2 года, по трамваям – 7,5 лет.

# авто # Общественный транспорт # Николай Гапанович

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