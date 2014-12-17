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Оплату проезда в зависимости от расстояния или времени поездки планируют внедрить в Минске в 2015 году

17 декабря 2014 18:07
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Новости Беларуси. Развитие транспортной системы Минска 17 декабря обсуждали на пресс-конференции в столичной мэрии. Так, дифференцированную оплату проезда в зависимости от расстояния или времени поездки планируют внедрить в 2015 году. Сейчас такая система тестируется на некоторых пригородных маршрутах.

Если новый способ оплаты приживется, то уже в первом квартале 2015 года купить проездной можно будет, например, на 30 минут.

Внедрить систему планируют как в наземном транспорте, так и в метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Паплевка, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
На данный момент мы вводим систему электронного билета на пригородных маршрутах, то есть до конца года проходит тестирование. В течение первого квартала мы апробируем эту систему. И по результатам апробации будет приниматься решение о либо доработке, либо внедрении на городских маршрутах.

# авто # Общественный транспорт # Андрей Паплевка

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