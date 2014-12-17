ДТП в Брестском районе: мама везла 2-месячную дочку на переднем сиденье без кресла, ребенок в больнице

Новости Беларуси. Авария на 35-м км дороги Каменец-Тростаница едва не обернулась трагедией для 25-летней женщины и ее 2-месячной дочурки. Водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.



УГАИ МВД Беларуси:

В результате аварии ехавшая с ней 2-месячная дочка, которая перевозилась на переднем пассажирском кресле без специального детского удерживающего устройства, получила травмы и была госпитализирована.



В ГАИ отмечают, что с начала года на дорогах республики погибли 29 детей и 403 ребенка были ранены. В большинстве случаев причиной этих трагедий стали неправильные действия взрослых.