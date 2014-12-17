«Смерть с косой» поселилась на дорогах Беларуси

Новости Беларуси. Манекен в черном балахоне с косой появился на дорогах Могилева. И по словам правоохранителей, служит шоковой терапией для участников движения.

Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Идея в том, чтобы владельцы автомобилей, проезжая мимо фигуры, на зрительном ярком примере понимали, что смерть действительно подстерегает на каждом шагу всех, кто управляет транспортным средством. Если ты едешь 60 км в час, она тебя не тронет, а если быстрее, как ветер будет сопровождать рядом, и ты от нее никуда не денешься.

Фигура смерти, по задумке инспекторов, будет появляться на самых аварийных участках могилевских дорог.

Она уже дежурила на площади Орджоникидзе, улице Космонавтов, подстерегая в первую очередь любителей прокатиться с ветерком, поскольку надпись на манекене напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима.



Реакция на такую профилактику разная. Кого-то манекен пугает, у кого-то вызывает улыбку, многие даже фотографируются со «смертью». В планах Госавтоинспекции приобретение еще нескольких таких персонажей, поскольку смерть с косой призывает к порядку на дороге не только водителей, но и пешеходов.

Напомним, «смерть с косой» уже не в первый раз появляется на дорогах Беларуси.

Таким необычным способом блюсти безопасность автомобилистов решили в Лидском районе еще в начале этого года. На обочине трассы М6 инспекторы установили манекен в черном балахоне, в одной руке которого была закреплена коса, в другой – знак ограничения скорости и табличка с надписью «Лихач, жду тебя. Организация похорон «Дом скорби» (смотрите видео).