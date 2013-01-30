Утром 30 января на нерегулируемых пешеходных переходах в Минске сбили 2 женщин и ребенка

Новости Беларуси. Утром 30 января в Минске сбили трех человек: двух женщин и ребенка. Оба ДТП произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. Сейчас пострадавшие находятся в больницах.

Прерванной стала дорога для столичной школьницы. Ее машина сбила прямо на пешеходном переходе. От удара 11-летнюю девочку отбросило на 20 метров.

Мужчина-водитель признал вину сразу и даже поехал к школьнице в больницу. Ее определили в отделение нейрохирургии. Все случилось в восемь утра.

А в это же время ДТП при аналогичных обстоятельствах произошло на другом конце столицы. Галина Николаевна вспоминает как с напарницей переходили дорогу. В установленном месте. До тротуара оставалось немного, но до него женщины так и не дошли.

Галина Чернявская:

Мы спокойно, не бегом, не торопясь, тихонько шли. И тут, я не знаю, откуда взялась. Она меня подхватила и пронесла на метров 10 на капоте. Это хорошо, что я шла в рабочей одежде. Это, наверное, меня спасло.

Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Минской больницы скорой медицинской помощи:

На сегодняшний день одна женщина находится в удовлетворительном состоянии, другая находится в состоянии средней степени тяжести.

Повреждены череп, конечности, грудная клетка.

Однако не только водители «работают» на аварийную статистику. Капюшон на голову, музыка в наушниках – и вперед. Наглядный пример, когда тот, кто обычно прав, ведет игру не по правилам. Вот только в случае неудачного исхода переиграть не удастся.

Герой этого видео выходит на дорогу, не удосужившись предварительно посмотреть по сторонам. Трагедии избежать удалось чудом. Водитель в шоке от пешехода, возомнившего себя бессмертным.

С начала года только в Минске под колеса попали 16 человек, один из них погиб. В рейтинге аварийных мест лидируют оживленные трассы. На одной из них уже в ближайшие дни водителям придется сбавить обороты. Скоростной режим на проспекте Победителей, вплоть до улицы Нарочанской, установится на отметке 60 километров в час вместо привычных 80, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Тагиров, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В последнее время на проспекте Победителей в Минске было введено в действие много объектов инфраструктуры, которые посещает большое количество как пешеходов, так и автовладельцев. В связи с этим нагрузка на уличные дорожные сети возросла. Во избежание ДТП и с целью увеличения безопасности дорожного движения Госавтоинспекцией было принято такое решение.

И даже когда все по правилам, практика показывает: не хватает элементарного внимания. Слишком часто в объяснениях после фигурирует фраза «не заметил». Причем, как со стороны водителей, так и пешеходов.