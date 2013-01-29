Остановка общественного транспорта «Станция метро Петровщина» перенесена в другое место

Новости Беларуси. Рисковать жизнью больше не придется. Опасная остановка на улице Голубева изменит место дислокации. Пункт притяжения общественного транспорта «Станция метро Петровщина» оказался лишним. Водителям автобусов и троллейбусов приходится высаживать пассажиров не на остановке, а прямо посреди дороги. Все из-за неправильно припаркованных машин возле ресторана быстрого питания.

Было решено убрать остановку. Сотрудники ГАИ перенесли необходимые дорожные знаки. И уже со второго февраля транспорт будет останавливаться в другом месте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каптюх Александр, начальник службы текущего и перспективного развития ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Две дополнительные остановочные площадки: по улице Дзержинского у выхода из метрополитена при движении к улице Голубева и по улице Семашко при движении к проспекту Дзержинского.

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