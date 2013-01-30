Первый замгендиректора КУП «Минсктранс»: Кондукторов не будет после внедрения этой системы

Новости Беларуси. Общественный транспорт столицы. Сегодня это удобно, быстро и комфортно. Как удалось этого добиться, узнаем сегодня в программе «Большой город» на СТВ. На вопросы отвечает первый заместитель генерального директора, главный инженер предприятия КУП «Минсктранс» Борис Демидович.

Новинкой этого года стало такое явление, как электронное табло. Как минчане восприняли это новшество? Станет ли таких табло больше?

Борис Демидович, первый заместитель генерального директора, главный инженер предприятия КУП «Минсктранс»:

Электронное табло является составной частью системы навигационного управления работы наземного транспорта. Опыт эксплуатации табло за прошедшее время, в том числе в зимних условиях, сложных погодных условиях показал как нормальную техническую функциональность, так и однозначно положительно восприятие нашими пассажирами.

Какие функции этого табло?

Борис Демидович:

Функция табло - показывать реальное время до прибытия состава. Это то, что нужно пассажиру, чтобы сориентироваться в своих поездках - то ли ожидать свой автобус или троллейбус, то ли воспользоваться каким-то пересадочным транспортом. У нас 6 табло. Первое появилось на улице Аранской (Червенский рынок), на Московской, на Сурганова. На этот год пока запланировано появление еще 20 табло. Естественно, они в первую очередь появятся на пассажирообразующих остановках.

Борис Анатольевич, вам по роду деятельности удалось стать одним из первых обладателей электронных проездных. Расскажите, что такой проездной будет из себя представлять и как он будет работать?

Борис Демидович:

Это бесконтактная смарт-карта. Пластиковый документ, внутри которого находится электронный чип. Дизайн еще будет обсуждаться.

Чем принципиально отличается такой проездной от проездного на метро?

Борис Демидович:

Принципиально отличаются внутренним функционалом. То, что предусмотрено сегодня в метрополитене, это очень узкий функционал, который позволяет реализовать только месячный проездной билет в метро без возможности пополнения. Новый проездной документ, который будет реализован с вводом автоматизированной системы оплаты проезда, позволит оплачивать проезд в метрополитене, в любом виде наземного пассажирского транспорта в любой комбинации по различным тарифам. Это может быть и временной проезд, и проезд разовый. Либо это проезд - электронный кошелек, когда оплачивается проезд по расстоянию.

То есть вы побеспокоитесь и о том, что положить деньги на эту карточку тоже будет доступно?

Борис Демидович:

Плюс в том, что она приобретается один раз и имеет многократную возможность пополнения как в кассах, так и в банковских устройствах самообслуживания, в том числе безналичным переводом средств.

Соответственно, она потребует обновления системы в самом общественном транспорте. Что будет из себя представлять эта система, насколько она сложная и как она будет работать?

Борис Демидович:

Про обновление мы можем говорить только в отношение метрополитена, потому что там система работает уже сегодня. Пусть и в упрощенном виде, но на турникетах она действует. Там мы должны сегодня говорить о модернизации. Турникеты останутся, уйдут карты с магнитной полосой, которые уже изжили себя и доставляют много хлопот пассажирам. В рамках реализации системы - немножко забегая вперед - на выходных турникетах метрополитена тоже появятся устройства для считывания, которые позволят реализовать функцию оплаты в метрополитене по расстоянию, то есть по станциям.

Мы с вами еще до программы говорили о расчете на белорусский менталитет, о тех людях, которые не захотят расставаться с обычным бумажным талончикам. Для них тоже будет предусмотрена система оплаты?

Борис Демидович:

Да. И здесь не только те, кто не захотят. В городе всегда много приезжих, которые прибывают на день, а то и меньше, которым надо совершить буквально одну - две поездки. С другой стороны - менталитет наш, наверное, такой, что порядка 20% пассажиров оплачивают проезд разовым билетом, плюс еще 20% - тот же разовый билет, но который продается кондукторами.

Борис Анатольевич, значит ли то, что люди будут таким новым способом оплачивать проезд, кондукторы потеряют свои рабочие места?

Борис Демидович:

Безусловно, эта система построена на том, что кондукторов не будет после ее внедрения.

То есть эта система позволяет и вам экономить на кадрах...

Борис Демидович:

Безусловно, один из важных экономически эффекторов этой системы - отказ от услуг кондукторов и соответствующих затрат на их содержание. Так или иначе, все равно видим, что идет отток кондукторов, их численность уменьшается. Это достаточно сложная, тяжелая, в ряде случаев неблагодарная работа. В то же время там работают сегодня в большинстве своем старательные, работящие люди, которые легко найдут применение в сфере услуг.

Но ведь вы не прибегнете к мере одночасного увольнения всех?

Борис Демидович:

В любом случае система будет внедряться постепенно. Люди будут извещены и, когда будет подходить время, они будут задумываться о своём будущем.

На сегодняшний день общественный транспорт - это не только услуга перевозки. В процессе человек может посмотреть телевизор, услышать какую-то рекламу, полезную для себя. Я была даже удивлена, когда увидела в наземном транспорте трансляцию гороскопа. Я уже не говорю о том, что есть маршруты, где можно послушать экскурсию. Может, еще какие-то технические новинки будут в скором времени радовать минчан?

Борис Демидович:

Сегодня у нас ряд подвижных единиц, автобусов, оборудованы мониторами, когда в салоне прокручивается некая информация рекламного, развлекательного характера. Что будет дальше - посмотрим. Предложат что-то интересное еще - будем пробовать, спрашивать, интересоваться мнением пассажиров и принимать решения. Транспорт же для пассажиров!