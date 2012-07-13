Прямой эфир

Участники международного гуманитарного автопробега в защиту жизни и семьи 13 июля прибудут в Беларусь

13 июля 2012 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участники международного гуманитарного автопробега в защиту жизни и семьи 13 июля прибудут в Беларусь. Маршрут марафона пролегает от Тихого до Атлантического океана и объединяет людей из 80 стран. Он стартовал еще 15 июня.

В Беларусь участники автопробега привезут копию иконы Матери Божией Ченстоховской. Они побывают во многих областных и районных центрах республики от Полоцка до Лиды.

Внимание белорусов на проблему абортов и укрепление традиционных семейных ценностей обратят с помощью социальной рекламы, тематических конференций и выставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Благотворительная акция # авто # Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
10 июля 2012 18:11

На МКАД иномарка врезалась в осветительную мачту и вылетела в кювет. Водителю оторвало руку

06 июля 2012 18:27

Авария с участием мотоциклиста на пересечение проспектов Победителей и Машерова

06 июля 2012 13:35

Микроавтобус столкнулся с грузовиком дорожной службы на МКАД. Погиб житель Украины, 12 человек пострадали