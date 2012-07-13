Новости Беларуси. Участники международного гуманитарного автопробега в защиту жизни и семьи 13 июля прибудут в Беларусь. Маршрут марафона пролегает от Тихого до Атлантического океана и объединяет людей из 80 стран. Он стартовал еще 15 июня.

В Беларусь участники автопробега привезут копию иконы Матери Божией Ченстоховской. Они побывают во многих областных и районных центрах республики от Полоцка до Лиды.

Внимание белорусов на проблему абортов и укрепление традиционных семейных ценностей обратят с помощью социальной рекламы, тематических конференций и выставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.