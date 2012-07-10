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На МКАД иномарка врезалась в осветительную мачту и вылетела в кювет. Водителю оторвало руку

10 июля 2012 18:11
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Новости Беларуси. Очередная, уже третья за неделю, серьезная автоавария произошла рано утром на минской кольцевой. Иномарка врезалась в осветительную мачту, вылетела за пределы трассы и оказалась в кювете. Водитель получил тяжелые травмы: от удара ему оторвало руку, у него также множественные переломы. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Предварительная причина ДТП – водитель уснул за рулем. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Цыбина, старший инспектор агитации и пропаганды ОГАИ РУВД Центрального района:
На данный момент проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства аварии, выясняется, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. По одной из версий, водитель мог просто уснуть за рулём.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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