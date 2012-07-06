Микроавтобус столкнулся с грузовиком дорожной службы на МКАД. Погиб житель Украины, 12 человек пострадали

Новости Беларуси. Очередная серьезная авария на минской кольцевой произошла этой ночью. Микроавтобус столкнулся с грузовиком дорожной службы. Погиб один человек — житель Украины. 12 пострадали. Все пассажиры и водитель с различными травмами доставлены в больницы. Шестеро находятся в коме в крайне тяжелом состоянии. Всего в микроавтобусе находились 13 человек: двое белорусов, остальные — украинцы. Все они ехали из Санкт-Петербурга, где подрабатывали, в Украину.

Удар был такой силы, что боковую скамейку микроавтобуса вырвало. Спасателям, чтобы освободить людей из поврежденного автомобиля, пришлось использовать гидравлический инструмент.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Этот автомобиль, «Мерседес Спринтер», является грузовым. Пассажирские сидение были там установлены самовольно, кустарным способом. То есть там были металлические конструкции, которые не соответствовали никаким требования и ГОСТам. Поэтому при столкновении все сидения сорвались с креплений.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В этот момент дорожные службы убирали трассу. По словам сотрудников «Белавтодор», работают они здесь как правило ночью, когда интенсивность потока снижается. Грузовая техника движется с проблесковыми маячками оранжевого цвета и свето-диодными знаками.

Уголовное дело возбуждено в отношении украинского водителя.

За последние дни на кольцевой дороге погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Ладутько, заведующий сочетанной травмы УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Все пациенты в настоящее время находятся в реанимационном отделении. Их состояние расценивается как средней тяжести, тяжелое. Нескольким пациентам по экстренным показаниям было проведено оперативное вмешательство.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного Комитета Республики Беларусь по Минску:

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного Кодекса («Нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством, в результате чего погиб человек»). Дело возбуждено в отношении гражданина Украины 1980 года рождения. Именно он находился за рулем микроавтобуса «Мерседес Спринтер».