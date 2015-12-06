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В Минске маршрутка с пассажирами протаранила припаркованные автомобили

06 декабря 2015 17:57
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Новости Беларуси. Авария на улице Казинца в Минске произошла в воскресенье днем.

В Минске маршрутка с пассажирами протаранила припаркованные автомобили-1

Маршрутка, двигаясь по улице Казинца со стороны улицы Брестской в направлении площади Казинца, протаранила два транспортных средства – ВАЗ-2114 и SAAB. Автомобили были припаркованы у края проезжей части.



Пострадали четыре пассажира маршрутки и сам водитель. Все получили травмы легкой степени тяжести. После медосмотра их отпустили домой.

Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.

В Минске маршрутка с пассажирами протаранила припаркованные автомобили-4

Как пишет abw.by, водитель маршрутки был трезв.

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска:
Как рассказал он сам, сегодня он выпил таблетку от аллергии. По его словам, проезжая по улице Казинца, он то ли заснул, то ли отключился на секунду, произошло ДТП. 

# Авария в Минске # авто # Фотофакт # Виктория Царук

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