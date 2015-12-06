В Минске маршрутка с пассажирами протаранила припаркованные автомобили

Маршрутка, двигаясь по улице Казинца со стороны улицы Брестской в направлении площади Казинца, протаранила два транспортных средства – ВАЗ-2114 и SAAB. Автомобили были припаркованы у края проезжей части. Пострадали четыре пассажира маршрутки и сам водитель. Все получили травмы легкой степени тяжести. После медосмотра их отпустили домой.

Как пишет abw.by, водитель маршрутки был трезв.



Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска:

Как рассказал он сам, сегодня он выпил таблетку от аллергии. По его словам, проезжая по улице Казинца, он то ли заснул, то ли отключился на секунду, произошло ДТП.