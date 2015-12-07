4-летняя девочка провела тест-драйв нового грузовика Volvo

4-летняя Софи дистанционно управляет грузовиком, посредством которого крушит все на своем пути.

Новости Швеции. Новый грузовик компании Volvo под названием Volvo FMX признан лучшим изобретением автопроизводителя, сообщает Tech Times . Для своего лидера компания сняла необычный рекламный ролик:

Один раз автомобиль перевернулся, но, когда его опять поставили на колеса, девочка продолжила «зверства».

Увидев вдалеке небольшой дом, она, не раздумывая, направила туда грузовик. Минута – и здание уничтожено.