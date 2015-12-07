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4-летняя девочка провела тест-драйв нового грузовика Volvo

07 декабря 2015 16:53
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Новости Швеции. Новый грузовик компании Volvo под названием Volvo FMX признан лучшим изобретением автопроизводителя, сообщает Tech Times. Для своего лидера компания сняла необычный рекламный ролик: 

4-летняя Софи дистанционно управляет грузовиком, посредством которого крушит все на своем пути. 

4-летняя девочка провела тест-драйв нового грузовика Volvo-1

Один раз автомобиль перевернулся, но, когда его опять поставили на колеса, девочка продолжила «зверства».

Увидев вдалеке небольшой дом, она, не раздумывая, направила туда грузовик. Минута – и здание уничтожено.

Естественно, команда Volvo подготовила площадку для испытаний заранее: пострадавших нет и быть не могло.

4-летняя девочка провела тест-драйв нового грузовика Volvo-4

Судя по выражению лица Софи, ей все происходящее очень нравится. 

Для своего возраста девочка слишком хорошо справляется  возможно, даже лучше взрослого. 

Рекламный ролик продолжает покорять YouTube.

Видео уже посмотрели более 3,8 млн раз.

Перевод: Лилия Соломенкова

# авто # Автомобили

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