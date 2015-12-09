Перепутала педали: в Жлобине водитель сбила мать с 3-летним ребенком

Новости Беларуси. Трехлетний мальчик с сотрясением мозга, а его мама с травмой головы и руки доставлены в больницу.

Как выяснилось, виновница аварии в Жлобине на автомобиле Mazda выезжала со двора жилого дома, при разъезде со встречным транспортом остановилась,

возобновляя движение, перепутала педали тормоза и газа.

Машина выскочила на тротуар и сбила женщину с ребенком, после чего врезалась в балкон многоэтажки.