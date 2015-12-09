Перепутала педали: в Жлобине водитель сбила мать с 3-летним ребенком

Новости Беларуси. Трехлетний мальчик с сотрясением мозга, а его мама с травмой головы и руки доставлены в больницу.
Как выяснилось, виновница аварии в Жлобине на автомобиле Mazda выезжала со двора жилого дома, при разъезде со встречным транспортом остановилась,
возобновляя движение, перепутала педали тормоза и газа.
Машина выскочила на тротуар и сбила женщину с ребенком, после чего врезалась в балкон многоэтажки.
Напомним, несколько лет назад похожее ДТП произошло на проспекте Независимости в Минске.
Автомобили двигались со стороны центра города в направлении МКАД. Поток стал замедляться, машины начали тормозить. Однако водитель БМВ не только не остановился, но еще и ускорился. А затормозил лишь за доли секунды до столкновения с Тойотой.
Как говорят специалисты по безопасному вождению, перепутать педали не так уж сложно.
Иногда водители отвлекаются от управления, а когда замечают препятствия, в панике пытаются предотвратить столкновение, начинают лихорадочно нащупывать ногами педали и лишь усугубляют последствия. Подробнее здесь.