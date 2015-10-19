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Три кольцевых автомагистрали появятся внутри Минска

19 октября 2015 07:43
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Новости Беларуси. Три кольцевых автомагистрали появятся внутри Минска. Как отметили на предприятии «Минскградо», весь объем строительных работ будет завершен не ранее 2030 года.

По мнению архитекторов, на первом этапе важно защитить центр, поскольку здесь практически впятеро превышена численность рабочих мест, а многие секторы столицы связаны только через центр. Поэтому в первую очередь речь идет о возведении кольца на участке улиц Кальварийской, Жуковского, Московской и проспекта Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автодороги Беларуси # авто

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