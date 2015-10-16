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Легковушка столкнулась с самосвалом дорожных служб в Минском районе

16 октября 2015 11:35
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Новости Беларуси. Авария на трассе М3 Минск-Витебск вблизи деревни Раубичи Минского района.

По предварительной информации, водитель «Опель Астра» столкнулся с самосвалом «МАЗ».

На данном участке дороги проводились ремонтные работы, грузовой автомобиль стоял без движения, был огорожен опознавательными знаками.   

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
Водитель «МАЗ» не пострадал. Работники МЧС с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя из легковушки. Бригадой скорой помощи с травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован.

# Авария в Минской области # авто

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