ГАИ: в Витебске Peugeot выехал на тротуар, снес световую опору и врезался в жилой дом

Новости Беларуси. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили три человека. По предварительным данным, водитель «Пежо 407»

не справился с управлением, выехал на тротуар, снес световую опору и врезался в жилой дом.

Пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приняли все меры по организации безопасного движения транспорта. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В целях полноты, всесторонности и объективности Госавтоинспекция обращается к очевидцам произошедшего за помощью. Это можно сделать по телефонам: 8 (0212) 58-44-44, 621-44-44 (Velcom), 721-44-44 (МТС).