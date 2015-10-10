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ГАИ: в Витебске Peugeot выехал на тротуар, снес световую опору и врезался в жилой дом

10 октября 2015 15:21
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Новости Беларуси. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили три человека. По предварительным данным, водитель «Пежо 407»

не справился с управлением, выехал на тротуар, снес световую опору и врезался в жилой дом.

Пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приняли все меры по организации безопасного движения транспорта. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В целях полноты, всесторонности и объективности Госавтоинспекция обращается к очевидцам произошедшего за помощью. Это можно сделать по телефонам: 8 (0212) 58-44-44, 621-44-44 (Velcom), 721-44-44 (МТС).

Авария произошла около шести часов утра 10 октября на проспекте Фрунзе. 

# авто # Авария в Витебске

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