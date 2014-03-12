Территорию, прилегающую к Минской кольцевой дороге, застроят, сообщил председатель Мингорисполкома

Новости Беларуси. Состояние дорожного полотна и придорожного сервиса. 12 марта председатель Мингорисполкома Николай Ладутько проехал с инспекцией по Минской кольцевой дороге. В первую очередь внимание — благоустройству территории и наведению порядка на земле. В частности, коммунальными службами. Работы уже ведутся. Так, на минувших выходных прошли первые субботники.

Еще одно важное направление — застройка прилегающих к объездной дороге территорий и формирование придорожной инфраструктуры. Особенно это актуально накануне предстоящего Чемпионата мира по хоккею. Уже к 1 мая пакет инвестиционных материалов по этому вопросу будет подготовлен.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Речь шла о формировании инвестиционных площадок по выносу высоковольтных линий электропередач, по формированию темы застройки свободных площадей, которые находятся, можно сказать, на разделе между различными улицами — въезда и выезда в город Минск, вдоль кольцевой дороги. Для того, чтобы каждая свободная территория, которая сегодня не обременена инженерными коммуникациями, которая сегодня не используется, получила свое конкретное назначение. Город Минск 1 мая должен быть готов. Готов традиционно, как и во все годы, плюс готов к проведению Чемпионата мира. Поэтому поручения даны, мы также отмечаем, что коммунальные службы приступили, они работают сегодня на улицах города. "Зеленстрой", районные ремавтодоры, "Мингорсвет". 1 апреля начинается месячник. Работа ведется.

К слову, уже началось строительство и второй кольцевой автодороги. Реализовать этот проект планируется в два этапа. Общая протяженность магистрали — около 160 км. Решение о начале сооружения второго кольца было принято в 2010 году. Дело в том, что нынешняя МКАД практически достигла предела своей пропускной способности. Однако в начале этого года из-за нехватки финансирования зашла речь о приостановке возведения новой трассы. Меж тем, 28 февраля Президент Беларуси настоятельно потребовал продолжить строительство автодороги вокруг Минска. Тогда руководство Банка развития заявило о готовности принять участие в финансировании этого проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.