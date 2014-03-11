4 автомобиля столкнулись в Бресте. Один из них перевернулся

Новости Беларуси. Авария на перекрестке ул. Октябрьской революции и проспекте Республики в Бресте. За рулем всех четырех автомобилей – «Ауди А6», «Ситроен Берлинго», «Форд Мондео» и «Дачия Логан» – находились брестчане. Все они были трезвыми.

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома («Комсомольской правде»):

Автомобиль «Дачия Лога» выезжал на проспект с улицы Октрябрьской революции. При подъезде к перекрестку он столкнулся со стоявшим на запрещающий сигнал светофора попутным «Ситроеном Берлинго». От удара «Ситроен» врезался в попутный «Форд». А «Дачию Логан» отбросило на «Ауди А6».

В этой аварии пострадал один человек, госпитализация ему не понадобилась.

Напомним, на днях на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Челюскинцев-Мельникова в Могилеве насмерть сбили пешехода. 54-летний мужчина скончался на месте. Однако это ДТП не ограничилось только одной трагедией. После наезда водитель выехал на перекресток и протаранил ещё одну машину. Её пассажирка с травмой живота была доставлена в больницу. По информации медиков, жизни женщины ничего не угрожает. Смотрите видео.