Телеведущая Ксения Бородина попала в аварию в Москве. Ее Range Rover перевернулся

Новости России. Автомобиль марки Range Rover перевернулся на пересечении Ломоносовского проспекта и улицы Дружбы в Москве.

В салоне автомобиля, помимо телеведущей, находились еще несколько человек.

Со слов очевидцев, Range Rover и Opel резко тронулись со светофора и продолжили движение на высокой скорости. В какой-то момент внедорожник стал вилять, хаотично перестраиваясь из одной полосы в другую, в результате чего подрезал Opel.

К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал.

Автомобиль телеведущей опрокинулся набок, однако пассажиры и сама Бородина смогли самостоятельно по очереди выбраться из перевернутого внедорожника через люк в крыше.

Инспекторам придется установить детали произошедшего. Очевидцы утверждают, что автомобилем управляла девушка.

Однако сама Бородина заявляет, что машину вел ее водитель.

Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram Бородина:

Дорогие мои, это была жуткая ночь! Моя машина попала в ДТП, но к счастью со мной все хорошо, я жива и здорова! В машине со мной был водитель, никто не пострадал!!! Всем хорошего дня и спасибо за поддержку!!!

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