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29-летний мотоциклист погиб при столкновении с «Тойотой» в Минске

23 мая 2014 12:46
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла вчера вечером на пересечении улиц Налибокская и Каменногорская.

В результате столкновения мотоцикла с автомобилем «Тойота» погиб 29-летний мотоциклист. Его пассажир в тяжёлом состоянии госпитализирован. Удар был настолько сильным, что мужчина пролетел 20 м. В ГАИ отметили, что оба молодых человека были в шлемах.

Водитель «Тойоты» – 32-летняя минчанка – и ее 5-летний сын также доставлены в больницу.  По последним данным, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, несколько дней назад два трамвая столкнулись на пересечении пр. Машерова и ул. Куйбышева в Минске. Пострадали 5 человек. Первый трамвай как раз подъехал к остановке, когда в него на полном ходу врезался коллега. Причиной стало отключение силового кабеля. Смотрите видео.

# Авария в Минске # авто

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