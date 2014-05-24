Эксклюзивный кабриолет, сконструированный в 60-х годах для арабских шейхов, можно увидеть на улицах Гродно

Новости Беларуси. Герой следующего репортажа уверен, что скорость и маневренность никогда не заменят уникальность и шик. Эксклюзивный кабриолет, сконструированный в 60-х годах для арабских шейхов, сегодня можно увидеть на улицах Гродно. Автоклассику в собственном гараже восстановил местный житель. Чтобы вернуть машине прежний вид, мастер потратил несколько лет.

Свой раритетный «Мерседес кабриолет» 68 года выпуска Сергей Мукосей выгоняет из гаража только по большим праздникам и в солнечную погоду. Такое трепетное отношение к автомобилю неслучайно. Этот экземпляр единственный в Беларуси, более того, здесь все детали родные. Кстати, производился он по заказу: позволить себе такую роскошь могли только очень богатые люди.



Сергей Мукосей, мастер-реставратор:

В Эмиратах их очень много до сих пор. Я просматривал ещё ездят, но там машина не гниёт. Как поговорка: Мерседес он и в Африке Мерседес.



На реставрацию кабриолета Сергей Витольдович потратил несколько лет. В собственном гараже перебрал каждый винтик подвески и отремонтировал кузов. Мастер даже смог запустить 40-летний двигатель.



Некоторые автомобили ещё в работе. Вот на эту послевоенную «Победу» только устанавливают двигатель. Другие раритеты как будто сошли с конвейера. Легендарный «ГАЗ 69» был на вооружении в советской армии в 60-х, больше 40 лет стоял на приколе.



Сергей Мукосей, мастер-реставратор:

Разбирался полностью 3 года с лишним. Теперь восстановлен 100%. Опять собран, на ходу.

Старинными «Волгами» и «Москвичами», восстановленными собственными руками, заставлен весь двор и даже огород. Особая гордость коллекции — правительственный лимузин 50-х годов.

Сергей Мукосей, мастер-реставратор:

51-й год, ещё ручная сборка, застал ещё Сталинскую сборку.



Всю технику мастер реставрирует строго по чертежам. И лишь один автомобиль в коллекции претерпел изменения.



Сергей Мукосей:

Ну вот дожил, 64 год, он бегает, на ходу. Божья коровка мы его назвали, вот она даже и бодается. То есть она приносит людям радость и вызывает смех.



Автомобили Сергея Витольдовича частые гости на городских праздниках. Мастер рассказывает про свою коллекцию и взрослым и детям. Ведь главное, утверждает реставратор, сохранить уникальные раритеты для будущих поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.