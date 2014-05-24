7 тысяч байкеров съехались в Брест на крупнейший байк-фест стран СНГ

Новости Беларуси. В Брест съехались байкеры из 20 стран мира. Там проходит Международный мотослет. На крупнейший байк-фест стран СНГ собрались рекордные 7 тысяч любителей скорости и драйва. Многие из них признаются, что участие в брестском слете уже давно стало традицией. Говорят, в Беларусь, в гости к единомышленникам, приезжают с особым удовольствием.

Традиционно, самой зрелищной частью байк-фестиваля стал мотопарад: колонна мотоциклистов, которая растянулась на несколько километров, проехала по центральным улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.