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В Минске под колёсами троллейбуса погиб пассажир. Он шёл на приём к врачу

30 ноября 2012 06:55
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Новости Беларуси. 57-летний мужчина погиб под колёсами троллейбуса на остановке общественного транспорта в Минске.

Трагедия произошла в районе улицы Вирская около 17.30. Выйдя из троллейбуса, мужчина потерял равновесие и упал. Его голова оказалась между задним колесом троллейбуса и бордюром, что привело к гибели на месте.

Очевидцы предполагают, что мужчина плохо себя чувствовал: из троллейбуса он вышел шатаясь. Среди документов погибшего – направление к врачу. Окончательные причины происшествия будут известны после окончания расследования и проведения соответствующих экспертиз.

Как сообщил TUT.BY начальник ОГАИ Октябрьского РУВД Сергей Багаев, водителя троллейбуса с места происшествия  направили на медицинскую экспертизу.

# Авария в Минске # авто

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