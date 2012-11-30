В Минске под колёсами троллейбуса погиб пассажир. Он шёл на приём к врачу

Новости Беларуси. 57-летний мужчина погиб под колёсами троллейбуса на остановке общественного транспорта в Минске.

Трагедия произошла в районе улицы Вирская около 17.30. Выйдя из троллейбуса, мужчина потерял равновесие и упал. Его голова оказалась между задним колесом троллейбуса и бордюром, что привело к гибели на месте.

Очевидцы предполагают, что мужчина плохо себя чувствовал: из троллейбуса он вышел шатаясь. Среди документов погибшего – направление к врачу. Окончательные причины происшествия будут известны после окончания расследования и проведения соответствующих экспертиз.



Как сообщил TUT.BY начальник ОГАИ Октябрьского РУВД Сергей Багаев, водителя троллейбуса с места происшествия направили на медицинскую экспертизу.