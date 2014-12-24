Новости Беларуси. Строительство автомагистрали на юге Беларуси планируется вести с привлечением частного капитала. Правительство рассмотрело госпрограмму развития и содержания автодорог на ближайшие пять лет.

Речь идет о строительстве трассы в рамках китайского проекта экономического пояса Шелкового пути. Эта инициатива по созданию логистической инфраструктуры для быстрой доставки товаров из Азии в Европу представляет для Беларуси особый интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Все-таки хотим инфраструктурные проекты реализовывать в будущей пятилетке, в том числе с привлечением частных инвестиций. В частности, мы сегодня рассматриваем «десятую» дорогу: по югу, по Полесью, Брест, Пинск, Гомельщина. Один из коридоров на Западный Китай.