Ночью в Витебске сгорели две фуры: не исключен поджог

Новости Беларуси. Когда на место происшествия прибыли спасатели, кабины двух автомобилей – «Ивеко» и «Вольво» – полыхали огнем.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:

В МЧС по линии «101» от очевидца поступило сообщение о пожаре грузовых автомобилей на территории автостоянки в г. Витебске по ул. Терешковой, в районе д. 11. По прибытии к месту вызова происходило открытое горение кабин 2-х грузовых автомобилей с прицепами (седельный тягач марки Ивеко и седельный тягач марки Вольво). Пожар оперативно ликвидирован подразделениями МЧС.

Одна из версий случившегося – поджог.

Читайте также: 12 автомобилей за одну ночь. Задержан подозреваемый в поджоге автомобилей в Минске. Машины были частично повреждены или целиком уничтожены огнем во Фрунзенском районе столицы. Улицы Одоевского, Янки Мавра, проспект Пушкина... Общий ущерб оценен в 188 миллионов рублей. Подробности этой истории вы узнаете из видео.