Прямой эфир

Ночью в Витебске сгорели две фуры: не исключен поджог

22 декабря 2014 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда на место происшествия прибыли спасатели, кабины двух автомобилей – «Ивеко» и «Вольво» – полыхали огнем.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
В МЧС по линии «101» от очевидца поступило сообщение о пожаре грузовых автомобилей на территории автостоянки в г. Витебске по ул. Терешковой, в районе д. 11. По прибытии к месту вызова происходило открытое горение кабин 2-х грузовых автомобилей с прицепами (седельный тягач марки Ивеко и седельный тягач марки Вольво). Пожар оперативно ликвидирован подразделениями МЧС. 

Одна из версий случившегося – поджог.

Читайте также: 12 автомобилей за одну ночь. Задержан подозреваемый в поджоге автомобилей в Минске. Машины были частично повреждены или целиком уничтожены огнем во Фрунзенском районе столицы. Улицы Одоевского, Янки Мавра, проспект Пушкина... Общий ущерб оценен в 188 миллионов рублей. Подробности этой истории вы узнаете из видео.

# авто # Фотофакт # Поджог автомобилей

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилеве иномарка на летней резине столкнулась с другим автомобилем: 2 человека погибли
22 декабря 2014 10:45

В Могилеве иномарка на летней резине столкнулась с другим автомобилем: 2 человека погибли

Мужчина на автомобиле протаранил толпу прохожих во Франции: 11 человек пострадали
22 декабря 2014 06:29

Мужчина на автомобиле протаранил толпу прохожих во Франции: 11 человек пострадали

Брест: «скорая» столкнулась с учебной машиной, пострадала медработник
19 декабря 2014 18:53

Брест: «скорая» столкнулась с учебной машиной, пострадала медработник