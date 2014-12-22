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Лида: загорелся ехавший на вызов пожарный автомобиль

22 декабря 2014 12:51
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Новости Беларуси. В субботу вечером на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленинской в Лиде перевернулся пожарный автомобиль.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Опрокидыванию предшествовало столкновение. «ЗИЛ» в составе трех машин следовал к месту вызова. По предварительной информации, выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «БМВ» и воспламенился. Легковой автомобиль тоже загорелся. Его пассажирку с травмами головы госпитализировали.

Читайте также: Страшная авария в Могилёве. В понедельник утром на выезде из города иномарка, повредив турникет дорожного ограждения, вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с другой машиной. От сильного удара водитель 20-летний житель Могилева и пассажир первого авто погибли на месте. Водитель другой машины получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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