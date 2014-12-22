Лида: загорелся ехавший на вызов пожарный автомобиль

Новости Беларуси. В субботу вечером на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленинской в Лиде перевернулся пожарный автомобиль.



ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Опрокидыванию предшествовало столкновение. «ЗИЛ» в составе трех машин следовал к месту вызова. По предварительной информации, выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «БМВ» и воспламенился. Легковой автомобиль тоже загорелся. Его пассажирку с травмами головы госпитализировали.



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