В Могилеве иномарка на летней резине столкнулась с другим автомобилем: 2 человека погибли

Новости Беларуси. Страшная авария в Могилёве. Сегодня утром на выезде из города иномарка, повредив турникет дорожного ограждения, вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с другой машиной.

От сильного удара водитель 20-летний житель Могилева и пассажир первого авто погибли на месте. Водитель другой машины получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники ГАИ, эксперты. По их информации, на первом автомобиле была установлена летняя резина.