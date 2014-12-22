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В Могилеве иномарка на летней резине столкнулась с другим автомобилем: 2 человека погибли

22 декабря 2014 10:45
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Новости Беларуси. Страшная авария в Могилёве. Сегодня утром на выезде из города иномарка, повредив турникет дорожного ограждения, вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с другой машиной.

От сильного удара водитель 20-летний житель Могилева и пассажир первого авто погибли на месте. Водитель другой машины получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники ГАИ, эксперты. По их информации, на первом автомобиле была установлена летняя резина.

# авто # Авария в Могилеве # Фотофакт

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