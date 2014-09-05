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Столкновение фуры с легковушкой в Гомельском районе. Погибли три человека

05 сентября 2014 10:12
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Новости Беларуси. ДТП в районе деревни Песочная Буда произошло днем 4 сентября.  Столкнулись фура с казахстанскими номерами и Оpel Astra, в котором находились три человека.

Легковушка превратилась в груду металла. Чтобы извлечь тела погибших, спасателям пришлось разрезать автомобиль на части.

Позже выяснилось, что за рулем Opel находился 42-летний мужчина, обе его пассажирки – 40-летние женщины.

По некоторым данным, легковушка выехала на встречную полосу.

Водитель фуры не пострадал. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.  317 УК РБ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех человек».

Страшная авария произошла неделю назад в России. В Ростовской области столкнулись маршрутка, грузовой и легковой автомобили. Погибли, по меньшей мере, 4 человека, еще около двух десятков получили травмы различной степени тяжести. Подробности вы узнаете из видео.

# авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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