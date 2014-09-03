В Гомельском районе ВАЗ вылетел в кювет. 18-летний водитель-бесправник погиб

Новости Беларуси. Водитель ВАЗ на гравийной дороге не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Это произошло недалеко от деревни Старые Терешковичи, расположенной в Гомельском районе.



Водитель от полученных травм скончался на месте. Несколько месяцев назад молодой человек отпраздновал 18-летие.

За руль автомобиля он сел, не имея права управления транспортным средством.

Пассажир ВАЗа, 19-летний парень, с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

К сожалению, аварии по вине бесправников на белорусских дорогах не редкость.

Неделю назад трагедия произошла на пересечении улиц Каменщикова и Огоренко в Гомеле.

Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек.

С тяжелыми травмами девушки были доставлены в больницу. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась. Подробности вы узнаете из видео.