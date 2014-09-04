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На трассе Минск-Витебск польская фура врезалась в российскую легковушку. Россиянин погиб

04 сентября 2014 11:24
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Новости Беларуси. Авария на территории Лепельского района произошла вечером 2 сентября.

У грузовика на ходу лопнуло колесо. 57-летний водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Фура столкнулась с Toyota Camry.

За рулем легковушки находился 41-летний россиянин. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Всего за 7 месяцев этого года в 75 ДТП по вине водителей-иностранцев погибли 11 человек. В пяти случаях аварии совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Подобная ситуация складывалась на белорусских дорогах и в прошлом году (см. видео).

Чаще всего причиной аварий становится банальное игнорирование правил дорожного движения, а также несоблюдение режима труда и отдыха.

Выезды на встречную полосу или  съезды в кюветы в большинстве случаев происходят  именно из-за уснувших водителей.

# авто # Авария в Витебской области

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