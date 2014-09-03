В Челябинске Спанч Боб, Лунтик и Микки Маус избили дорожного хама. Видео посмотрели почти 2 млн раз!

Новости России. Видео, снятое видеорегистратором, опубликовали на YouTube 2 сентября. За сутки его посмотрели почти 2 миллиона раз. Внимание привлекает не только название «Суровый челябинский Дисней».

Участниками конфликта, произошедшего на дороге Челябинска поздней ночью, стали персонажи из мультфильмов: Белка, Спанч Боб, Лунтик и Микки Маус.

Перед машиной, из которой велась видеосъемка, остановился микроавтобус, подрезанный пикапом. Водитель пикапа выходит из салона в надежде выяснить отношения с водителем микроавтобуса.



Но не тут то было. Из автобуса выходят четыре человека, одетые в костюмы мультяшных персонажей, валят шофера на землю и начинают бить его ногами.

После того, как ролик был распространен в социальных сетях, некоторые пользователи предположили, что это постановочное шоу.

Кто-то даже назвал видео «скрытой рекламой единого дня голосования в России». Дело в том, что мужчины, сидящие в машине с видеорегистратором, обсуждают свои планы на 14 сентября. Именно в этот день в России пройдут выборы глав республик, губернаторов и мэров ряда городов.

Тем не менее, видео набирает популярность. А проблема хамства на дорогах, в том числе и на белорусских, так или иначе остается нерешенной.

С появлением видеорегистраторов живые картинки выяснения отношений у капота бьют рекорды просмотров в сети Интернет. И далеко не всегда можно определить кто прав, а кто виноват.

Ролики с кадрами мордобоя на дорогах все чаще развлекают пользователей Интернета. Когда впору прибить пыл и сбавить обороты собственного раздражения, некоторые автомобилисты жмут на газ эмоций. Без экивоков те, кому не угодил сосед по полосе, начинают разборки кулаками, явно забывая об этикете. Тем самым доказывая, кто тут главный.