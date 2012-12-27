Станет ли парковка в Минске платной для всех?

Новости Минска. Проблема парковки в нашей столице будет частично решена, как утверждают минские власти, уже к концу текущего года. В каждом районе города должно быть построено не менее 1000 дополнительных машино-мест за счет уширения проездов, дворов, тротуаров. Приоритетным станет оборудование стоянок возле детских дошкольных учреждений, возле школ, также каждый район должен будет сформировать предложение по паркингам на своих территориях.

Все это, несомненно, решит и еще одну головную боль большого города: возможность проезда к домам коммунального и специального автотранспорта.

Уже сейчас активно внедряется практика оборудования парковочных мест вдоль тротуара в ночное время до 7 утра, что позволяет машине переночевать, а с утра разгрузить трафик, освободив первую полосу для движения.

Расширяются существующие автостоянки. Строятся и новые. В текущем году в нашем городе стало на 1300 парковочных мест больше, это 8 автостоянок: в микрорайоне Чижовка на улице Шишкина, в Московском районе на Рафиева, 16, на пересечении улицы Слободской и МКАД. Расширены автостоянки по улицам Голубка, Лобанка, на 73 машино-места стало по улице Шпилевского.

Новые стоянки появились по улице Шаранговича во Фрунзенском районе и Корвата в Партизанском. Отремонтированы тротуары и оборудованы около 100 дополнительных парковочных мест на столичных улицах Могилевской и Красивой. На очереди еще 3 крупных автостоянки: на улицах Горецкого, Голубка и Бородинской. Сданы в эксплуатацию они будут до конца этого года.

Если во дворах проблема парковки актуальна вечером, то вопрос, где припарковать автомобиль в рабочее время, уже решают некоторые столичные организации. Они готовы инвестировать в строительство автостоянок на своих территориях, только бы их сотрудники тратили время на рабочий процесс, а не на поиск места для своего железного коня.

В таких инициативах помогают и столичные власти. Формируются специальные условия для повышения заинтересованности инвесторов и граждан в финансировании строительства большего числа автостоянок и парковок.

Что касается самих минчан, то мы, к сожалению, имея хорошие европейские автомобили, никак не желаем платить деньги за парковочные места, поскольку всегда можно найти возможность припарковаться, как говорится, где попало и бесплатно. Правда, все идет к тому, что бесплатно скоро превратится в очень большие деньги. Законодатели намерены ужесточить ответственность за неправильную парковку. ГАИ выступает с инициативой возложить ответственность за нарушение правил остановки и стоянки на владельца автомобиля, а не на его водителя, как это делается в европейских странах. Свое слово сказали и столичные экологи: они настаивают на плате за парковку во всем городе. При этом стоимость машино-места должна зависеть от востребованности и загруженности той или иной территории. То есть припарковать машину в центре города будет дороже, чем на окраине или у станции метро, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Чиновники выступают и с другими инициативами. Регистрация автомобиля должна осуществляться при наличии места для стоянки. Такое мнение высказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Александр Петров.

Александр Петров, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Стимулом к созданию организованных парковочных мест может стать привязка регистрации автомобиля к наличию парковочного места. Это может быть гараж, парковочное место, оформленное долгосрочным договором, в том числе купленное. При современном уровне компьютеризации отследить эти вопросы не сложно.



Зарегистрировать автомобиль без наличия парковочного места все же можно будет, оплатив налог за использование городского пространства. Кроме того, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома предлагает увеличить штрафы за парковку в неположенном месте.

Александр Петров, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Штрафы должны быть более ощутимыми. Пока автовладелец может ставить свою машину в зеленой зоне возле своего дома, его невозможно заставить пользоваться услугами паркинга.