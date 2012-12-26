Под Витебском Mercedes Sprinter вылетел на встречную: водитель Hyundai госпитализирован

Новости Беларуси. 25 декабря в средине дня на автодороге Бешенковичи - Чашники в районе деревни Верховье микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в легковой автомобиль Hyundai. Водитель автомобиля Hyundai с диагнозом «открытый перелом ноги, закрытая черепно-мозговая травма» госпитализирован в местную больницу. В данном случае в Mercedes Sprinter никто не пострадал. Однако водителю и пассажиру данной марки не всегда так везет.

Например, 12 апреля этого же года на трассе М1 в Барановичском районе микроавтобус Mercedes Sprinter выскочил на попутную и врезался в автопоезд Scania. Погиб пассажир, сидевший справа во втором ряду, около боковой двери. Мужчина, находившийся на переднем сиденье, был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «перелом ноги». Все, кто сидел впереди, не получили серьезных травм во многом благодаря тому, что были пристегнуты ремнями безопасности.

Трагедии удалось избежать 22 января 2011. В двух километрах от деревни Дробовичи (Дятловский район) водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Sprinter. Водитель микроавтобуса был госпитализирован в местную больницу с диагнозом «ушиб лица», а пассажир с переломом костей левого бедра.