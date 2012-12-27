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Пассажирский автобус вылетел с трассы в реку в Эквадоре. 13 человек погибли, 40 пострадали

27 декабря 2012 07:16
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Новости Эквадора. В Эквадоре пассажирский автобус попал в ДТП. Погибли 13 человек, около 40 пострадали. Инцидент произошел в провинции Тунгурауа в центральной части страны. Водитель автобуса по неизвестным причинам потерял управление и транспортное средство вылетело с трассы в реку.

По предварительной версии, к ДТП могло привести превышение скорости на опасном участке трассы.

Ежегодно на дорогах Эквадора происходят около 43 тысяч аварий. Их жертвами становятся более 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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