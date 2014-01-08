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Самый аварийный день в Минске — пятница, а самый неблагополучный район — Фрунзенский

08 января 2014 18:12
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Новости Минска. Именно на территории Фрунзенского района Минска в 2013 году случилось наибольшее число ДТП — почти 130.  Как отмечают в ГАИ,  это неудивительно — ведь этот район самый большой и густонаселенный в городе.

Всего же в столице за год произошло более 800 аварий.  По сравнению с 2012-м их количество немного снизилось, к тому же погибло на треть меньше людей — около полусотни человек. К счастью, печальную статистику не пополнила ни одна детская жизнь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причины аварий: нарушение правил переезда перекрестков, пешеходных переходов, нарушение скоростного режима.

# Авария в Минске # авто

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