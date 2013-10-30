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Самосвал задавил женщину на улице Карбышева в Минске

30 октября 2013 19:23
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Новости Минска. Самосвал сбил пешехода на улице Карбышева.

Женщина переходила дорогу по зебре, когда в нее врезался грузовик. Удар был такой силы, что пострадавшую буквально зажало между колесами. Выбраться из ловушки ей помогли спасатели. С тяжелыми травмами женщину госпитализировали, однако через несколько часов она скончалась в больнице, сообщает программа «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель МАЗа утверждает, что не заметил пешехода из-за ослепившего его солнца. Обстоятельства ДТП выясняются.

# Авария в Минске # авто # Аварии

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