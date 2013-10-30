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В Индии пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. 40 человек сгорели заживо

30 октября 2013 06:25
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Новости Индии. Страшная катастрофа в Индии. Рано утром в штате Андхра-Прадэш пассажирский автобус на большой скорости столкнулся с бензовозом. 40 человек сгорели заживо.

Истинные причины аварии установят позднее. По предварительной информации, ДТП случилось из-за грубого нарушения водителем автобуса правил дорожного движения. Есть сведения, что он попытался обогнать один из автомобилей, из-за чего врезался в цистерну с бензином. Оба транспортных средства загорелись.

В момент столкновения большинство пассажиров спали и лишь четверым, включая водителя и его помощника, удалось выбраться из автобуса до его возгорания. Они сейчас в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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