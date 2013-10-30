Байкеры задержали пьяного водителя, создавшего аварийную ситуацию в центре Минска

Новости Беларуси. Инцидент произошёл в ночь со вторника на среду на стоянке рядом с ТЦ «Корона». Автомобиль Renault беспорядочно двигался по стоянке, затем совершил наезд на бордюрный камень, переехал через него и продолжил движение.

Иномарка привлекла внимание байкеров. Мужчины предположили, что водитель нетрезв и приняли решение догнать авто, которое уже выехало на ул.Тимирязева, затем на пр. Машерова. Все это время байкеры сигналили водителю и просили остановиться. Однако просьбы он игнорировал. Свернув на дворовую территорию ул. Грибоедова, Renault оказался в тупике. Байкеры вызвали милицию.

В крови 27-летнего водителя обнаружили 2,05 промилле алкоголя. К административной ответственности за нетрезвую езду молодой человек уже привлекался в 2008 году.

Напомним, 24 октября в Беларуси официально вступил в силу закон о конфискации машин у пьяных водителей. Речь идет о тех случаях, когда автомобилист в состоянии подшофе в течение года попадается повторно (смотрите видео).