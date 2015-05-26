Российские автожурналисты на машинах «Geely» приехали в Минск в рамках автопробега в честь 70-летия Победы

Новости Беларуси. 26 мая у Национальной библиотеки встречали участников необычного автопробега, посвященного 70-летней годовщине главной исторической даты XX века. В колонне – машины белорусско-китайского производства. Дистанция длинной в сотни километров стала своеобразным испытанием для автомобилей, которые готовы завоевать рынок.

Павел Федоров в журналистике уже около 10 лет. За это время исколесил уже не одну белорусскую дорогу, но в этот раз маршрут для него незнакомый. Пока не видел ни одного нашего замка. Особенно ждет поездку в Несвиж. Кроме впечатлений собирается привезти в Белокаменную и особенный несвижский продукт.

Павел Федоров, журналист (Россия):

Товарищ просил пиво привезти. Поедем в Несвиж, рядом с замком там есть какой-то погребок с подвалом. Он знает. Заказывают родственники, просят, как в Советском Союзе, привезти классной настоящей колбасы с мясом.

Пока до средневековых замков – километры белорусских дорог, о которых разговор у автожурналистов отдельный, остановка – у современного архитектурного алмаза. В Национальной библиотеке внимание Павла в первую очередь привлекают механизмы. Вагончики для доставки книг он видит впервые и завидует скорости доставки белорусских книг.

Павел Ширяев, журналист (Россия):

Для меня просто было шоком, что можно прийти в библиотеку и получить книгу через 20 минут. В Москве это нереально, к сожалению. Внутри она поражает воображение еще сильнее, чем снаружи. Потому что снаружи это просто оригинальное интересное здание, а внутри это современные технологии, удобства для читателей. Правда, очень круто.

15 автоэкспертов приехали из России в Беларусь в рамках автомобильного пробега, приуроченного к Великой Победе. Опробуют наши дороги российские журналисты на машинах белорусско-китайской сборки.

Некоторые из них шутят: автомобили, собираемые в Беларуси, для них предмет особой зависти, ведь сегодня автомобильные продажи в России упали до уровня 2009 года.

Для многих это первое знакомство с нашей страной и такими авто. Первый пункт назначения – Лида. После этого дорожный десант отправится в Мир и Несвиж. По дороге заезжаем на заправку. Останавливаемся буквально на пять минут.

Станислав Павлов, журналист (Россия):

Эти автомобили заправлены белорусским 95-м бензином, никаких проблем нет. Машина в мощности не теряет, по крайней мере с московским бензином. Я думаю, бензин у вас очень хороший.

Чуть больше 200 километров – за полтора часа. Но это не гонка, а, скорее, экскурсия. Вот и Станислав говорит, что, побывав практически на всех континентах и испробовав многие дороги, четыре года назад сделал в Беларуси настоящее открытие, и не одно.

Станислав Павлов, журналист (Россия):

До Беларуси никогда в жизни не видел живого аиста, только в детских книжках. Дороги в Беларуси оцениваю очень высоко, я считаю, что они почти такие же, как в Германии, в остальной Европе.

Опытный путешественник сам выбирал маршрут автопробега. Главное условие – найти разного вида дороги и удивить коллег. Если со вторым пунктом вопросов не возникало – остановились на средневековых замках, то на поиск дорог потратили два дня. Найти хорошую трассу – не проблема, а вот бездорожье – с этим вопросам обращались к местным.

Игорь Овсянников, генеральный директор представительства «Geely motors» в России:

Мы решили показать нашим российским журналистам белорусские дороги. Потратили немножко времени, чтобы найти место для тест-драйва. Потому что если в России с этим проблем нет, то здесь нам немножко пришлось потратить время, чтобы найти нормальное место, показать, как наш кроссовер может преодолевать некие препятствия, потому что белорусские дороги – это высший класс.

Обычно у Виктории в руках фотоаппарат, но сегодня в Лидском замке девушка решила сменить амплуа. Правда, на всего несколько минут. Привычно вооружившись фотоаппаратом, она находит не один удачный кадр. В таком историческом месте вдохновение искать не приходится. Но гостям из России близка и понятна не только эта страница в истории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Степанов, журналист:

В каждой деревеньке, в каждом поселке, как правило, перед школой есть какой-нибудь памятник, небольшой монумент, обелиск павшим воинам. Как ваша страна чтит эту память, я был очень сильно поражен.

Николай Назакинский:

Родственные народы. И мне кажется, что с каждым годом все ближе и ближе мы становимся, в отличие от других каких-то соседних стран.