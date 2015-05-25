Страшная авария под Оршей: в результате лобового столкновения BMW загорелся, два человека погибли

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Витебск – Гомель – граница Украины, в результате которого 2 человека погибли, еще двое получили травмы.

Как сообщает УСК по Витебской области, 31-летняя женщина-водитель автомобиля марки Mitsubishi ASX, гражданка Российской Федерации, двигаясь по трассе Витебск – Гомель, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем марки BMW 735 под управлением 35-летнего водителя.



От удара BMW загорелся, и его пассажиры – 50 и 52-летний жители Могилёвской области – погибли.





Еще одна страшная авария произошла на минувшей неделе в Гродненской области. В приграничной белорусской деревне в деревянный дом въехала жительница Вильнюса.