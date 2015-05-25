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Страшная авария под Оршей: в результате лобового столкновения BMW загорелся, два человека погибли

25 мая 2015 11:50
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Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Витебск – Гомель – граница Украины, в результате которого 2 человека погибли, еще двое получили травмы.

Страшная авария под Оршей: в результате лобового столкновения BMW загорелся, два человека погибли -1

Как сообщает УСК по Витебской области, 31-летняя женщина-водитель автомобиля марки Mitsubishi ASX, гражданка Российской Федерации, двигаясь по трассе Витебск – Гомель, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем марки BMW 735 под управлением 35-летнего водителя.

От удара BMW загорелся, и его пассажиры – 50 и 52-летний жители Могилёвской области – погибли.

Страшная авария под Оршей: в результате лобового столкновения BMW загорелся, два человека погибли -4



Еще одна страшная авария произошла на минувшей неделе в Гродненской области. В приграничной белорусской деревне в деревянный дом въехала жительница Вильнюса.

На закруглении улицы женщина не справилась с управлением и врезалась в строение, которое от удара сдвинулось с фундамента на метр (смотрите видео).

# авто # Фотофакт # Авария в Витебской области

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