Минск: На улице Ангарской под колёса авто попал ребенок на велосипеде

Новости Беларуси. Детская беспечность едва не обернулась трагедией. Днём во дворе на улице Ангарской под колёса авто попал ребенок на велосипеде. Мальчик вырулил на проезжую часть, чтобы переехать на другую сторону.

Водитель утверждает, что юный велосипедист выскочил на дорогу прямо перед машиной. Обстоятельства происшествия сейчас уточняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребенок находится в больнице.

К слову, сегодня в столице стартовала акция «Внимание — дети!». До 5 июня водителям в светлое время суток нужно передвигаться с включённым ближним светом фар.