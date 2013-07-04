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ДТП в Гомельской области. Россиянин въехал в дерево, погибла его 82-летняя мать

04 июля 2013 09:41
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Новости Беларуси.  Трагедия произошла вчера недалеко от деревни Малевичская Рудня Жлобинского района. 54-летний гражданин России, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

Мать водителя, 82-летняя жительница д.Красный Берег, получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась в больнице. Вторая пассажирка – 62-летняя россиянка – от госпитализации отказалась. Как сообщили в ГАИ, водитель был пристёгнут ремнём безопасности, пассажирки – нет.

ДТП с участием граждан других стран на территории нашей страны – не редкость. Так, прошлой зимой на Брестской трассе около деревни Селицкая 57-летний россиянин не справился с управлением личного автомобиля и вылетел на встречную, где столкнулся с еще одним автомобилем. В результате в больнице погиб водитель встречного авто (смотрите видео).

# авто # Авария в Гомельской области

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