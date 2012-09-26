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Рекорд Гиннесса: самый низкий автомобиль в мире - 45,5 см

26 сентября 2012 16:06
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Новости Японии. Студенты и преподаватели курса автомобильной техники средней школы одного из городов Японии создали миниатюрное авто. «Mirai», что означает «будущее» на японском языке, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый низкий в мире автомобиль - его высота составляет 45,5 см., сообщает ctv.by со ссылкой на  Daily Mail.

Электромотор самого низкого автомобиля в мире питается от шести аккумуляторов. Приборную панель позаимствовали у мотоцикла. А вот шасси, которое сделано из стальных элементов, кузовные панели, подвеску, систему рулевого управления и светодиодную оптику студенты изготовили самостоятельно. 

Предыдущий рекорд Гиннеса в категории «самый низкий автомобиль» был поставлен британцем Энди Сандерсом в 1990 году. С помощью ржавых деталей от «Fiat» он построил автомобиль высотой 53,3 см. Это был крошечный красный кабриолет по имени «Flat Out».

# Книга рекордов Гиннесса # авто # Фотофакт

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