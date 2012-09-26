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На трассе Минск-Витебск фура сбила насмерть женщину-пешехода

26 сентября 2012 14:46
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Новости Беларуси. 25 сентября поздно вечером на трассе Минск - Витебск фура сбила женщину-пешехода. От удара она погибла на месте. Пенсионерка находилась на дороге без светоотражающих элементов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это не единственный случай пешеходного травматизма в Минской области. За сутки под колеса автомобилей попали 4 человека. В трех случаях пострадавшие - люди пожилого возраста.

Так в Борисове пострадали сразу две пенсионерки. В первом случае водитель выехал на тротуар и наехал на женщину. К счастью, пешеход получила незначительные травмы. Еще одна пожилая женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате попала под колеса авто. С многочисленными травмами ее доставили в городскую больницу.

# Аварии # авто # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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