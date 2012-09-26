Авария в Минске. Пьяный водитель врезался в МАЗ

Новости Беларуси. 25 сентября поздно вечером в Минске произошла авария на улице Притыцкого. Легковой автомобиль врезался в МАЗ с полуприцепом, который был припаркован у края проезжей дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар бы такой силы, что водителя деблокировали из машины с помощью специнструмента. Он был в нетрезвом состоянии.

Как отметили спасатели, в подобных ДТП редко кто выживает, но у молодого человека оказались только ссадины и порезы. Позже выяснилось, что парень попался пьяным за рулем уже третий раз за последние два месяца. Он признан виновным в аварии.