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Авария в Минске. Пьяный водитель врезался в МАЗ

26 сентября 2012 12:28
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Новости Беларуси. 25 сентября поздно вечером в Минске произошла авария на улице Притыцкого. Легковой автомобиль врезался в МАЗ с полуприцепом, который был припаркован у края проезжей дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар бы такой силы, что водителя деблокировали из машины с помощью специнструмента. Он был в нетрезвом состоянии. 

Как отметили спасатели, в подобных ДТП редко кто выживает, но у молодого человека оказались только ссадины и порезы. Позже выяснилось, что парень попался пьяным за рулем уже третий раз за последние два месяца. Он признан виновным в аварии.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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