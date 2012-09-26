Новости Беларуси. В Витебске возле магазина горел грузовик с продуктами. О происшествии сообщила случайная прохожая.

Водитель ГАЗа припарковался возле магазина, чтобы разгрузить продукты, когда в салоне произошло возгорание. В момент возгорания водителя в салоне автомобиля не было. Повреждены приборная панель, обшивка салона и лобовое стекло автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, несколько дней назад в деревне Литвиново Осиповичского района горел пассажирский автобус. Семеро пассажиров и водитель самостоятельно покинули салон транспортного средства. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание произошло в момент, когда водитель развозил работников предприятия по домам. Основная версия случившегося – короткое замыкание электропроводки автобуса.



Между тем, МЧС констатирует снижение числа возгораний транспортных средств по сравнению с прошлым годом.