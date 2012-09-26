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В Витебске возле магазина горел грузовик с продуктами

26 сентября 2012 11:37
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Новости Беларуси. В Витебске возле магазина горел грузовик с продуктами. О происшествии сообщила случайная прохожая.

Водитель ГАЗа припарковался возле магазина, чтобы разгрузить продукты, когда в салоне произошло возгорание. В момент возгорания водителя в салоне автомобиля не было. Повреждены приборная панель, обшивка салона и лобовое стекло автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, несколько дней назад в деревне Литвиново Осиповичского района горел пассажирский автобус.  Семеро пассажиров и водитель самостоятельно покинули салон транспортного средства. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание произошло в момент, когда водитель развозил работников предприятия по домам. Основная версия случившегося – короткое замыкание электропроводки автобуса.

Между тем, МЧС констатирует снижение числа возгораний транспортных средств по сравнению с прошлым годом.

# Пожар # авто # Фотофакт

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