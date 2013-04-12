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Пять стационарных комплексов фотофиксации нарушений ПДД установят на МКАД

12 апреля 2013 18:32
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Новости Беларуси. Умные камеры. Автоматизированная система контроля поможет оштрафовать водителей-нарушителей. Пять стационарных комплексов установят на МКАД: на нулевом, 2-м, 10-м, 24-м и 39-м километрах.

Со временем камеры будут фиксировать не только скорость, но и распознавать другие нарушения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы УГАИ ГУВД Минскгорисполкома: 
Такое ноу-хау поможет снизить аварийность в Минске не менее чем на 28%. И уже сейчас реализуется пилотный проект на пересечении улиц Козлова – Платонова. И за год реализации этого проекта аварийность на этом участке дороги удалось снизить на 40%.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Государственная политика # Татьяна Харлинская

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