70-летний мужчина выпал из повозки и попал прямо под колёса ГАЗа

Новости Беларуси. Несчастный случай произошёл на 9-м км автодороги Горки-Каменка-Ленино Горецкого района Могилевской области.

По предварительным данным, лошадь, запряженная в повозку, выскочила на полосу встречного движения, а потом дернулась обратно. В результате резкого маневра из повозки выпал 70-летний мужчина. Он угодил прямо под колеса автомобиля ГАЗ. 48-летний водитель затормозить не успел. Возчик от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Как отметили в ГАИ, с начала года это уже второе ДТП с участием гужевого транспорта. Напомним, в Миорском районе Витебской области в феврале этого года утонул почтальон. Гужевые сани, на которых ехал работник, провалились под лед реки Дисна. Сотрудники МЧС извлекли из воды тело погибшего (сморите видео).