НА МКАД самосвал с 20 тоннами песка снес осветительную мачту и опрокинулся

Новости Беларуси. Минские инспекторы выясняют причину аварии на кольцевой. Сегодня утром на въезде в столицу самосвал с 20 тоннами песка снес до основания осветительную мачту и оказался в кювете.

По словам водителя, во время движения его подрезала иномарка, и он не справился с управлением. Мужчина не пострадал, но медики скорой его всё же осмотрели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Третяк, инспектор ДПС ГАИ Первомайского района г. Минска:

Со слов водителя известно, что его подрезала какая-то машина, иномарка. Госномер он не помнит. По данному факту будет проводиться дополнительная проверка. Грузовая машина получила повреждения, повреждена и осветительная мачта.