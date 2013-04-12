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НА МКАД самосвал с 20 тоннами песка снес осветительную мачту и опрокинулся

12 апреля 2013 12:32
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Новости Беларуси. Минские инспекторы выясняют причину аварии на кольцевой. Сегодня утром на въезде в столицу самосвал с 20 тоннами песка снес до основания осветительную мачту и оказался в кювете.

По словам водителя, во время движения его подрезала иномарка, и он не справился с управлением. Мужчина не пострадал, но медики скорой его всё же осмотрели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Третяк, инспектор ДПС ГАИ Первомайского района г. Минска:
Со слов водителя известно, что его подрезала какая-то машина, иномарка. Госномер он не помнит. По данному факту будет проводиться дополнительная проверка. Грузовая машина получила повреждения, повреждена и осветительная мачта.

# Аварии # Авария в Минске

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