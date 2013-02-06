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Пьяный водитель снегоуборочного трактора протаранил 3 легковушки

06 февраля 2013 19:10
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Новости Минска. На работе под градусом. Сразу 3 машины пострадали сегодня от снегоуборочного трактора на улице Тростенецкой. Водитель спецтехники поворачивал налево, не справился с управлением и протаранил легковушки, припаркованные у обочины.

Как выяснилось, мужчина был пьян. На служебном тракторе он спешил за добавкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Лыков, инспектор ГАИ Ленинского района:
Водитель трактора по видимым признакам находится в состоянии алкогольного опьянения, сам этого не отрицает. Находился он на работе, у него были при себе соответствующие документы, путевой лист, техпаспорт. Водителю трактора грозит штраф вместе с лишением права управления.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Владимир Лыков

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